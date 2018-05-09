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الوطن

"تعليم القاهرة" تطلق مبادرة "ابتسم تكن الأجمل"

منذ 13 دقيقة
كتب: وائل فايز
"تعليم القاهرة" تطلق مبادرة "ابتسم تكن الأجمل"

صورة أرشيفية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة محمد عطية، مدير المديرية، مبادرة بعنوان ابتسم تكن الأجمل بين الطلاب، للتأكيد على أن الإبتسامة هي مفتاح لكل طريق كما أنها تقلل من تأثير الضغوط اليومية المختلفة.

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أن مبادرة "ابتسم تكن أجمل" هي إحدى مبادرات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لنشر ثقافة التغيير الإيجابي، لافتًا إلى أن الابتسامة هي أسلوب يصل به الإنسان لاحترام الناس وحبهم، والابتسامة تعتبر طريقة راقيةً لإزالة الحواجز بين الأشخاص، دون أن تُذهب الهيبة، أو تسبب حدوث مشاكل، كما أنها تُذهب غيظ القلوب، وتصلح بين المتخاصمين، وتقرب وجهات النظر،فهي لغة عالمية موحدة، ولا تتطلب أكثر من لمحة بصر.

 

 

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