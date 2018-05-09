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اليورو يهبط لأدنى مستوى في 2018 مع صعود الدولار بدعم قرار ترامب

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
اليورو يهبط لأدنى مستوى في 2018 مع صعود الدولار بدعم قرار ترامب

اليورو

نزل اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ بداية 2018، اليوم، مع تزايد عدد المستثمرين المراهنين على صعود الدولار بسبب أسعار الفائدة الأعلى نسبيًا، بينما تجد العملة الأمريكية دعما أيضًا في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي مع إيران.

وكان هناك حديث عن سعي المستثمرين وراء الملاذات الآمنة، أمس الثلاثاء، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي/ الإيراني، لم يسجل الفرنك السويسري تحركًا يذكر أمام اليورو بينما انخفض الين الياباني لأدنى مستوى خلال أسبوع مع ارتفاع الدولار 0.5%، بحسب رويترز.

ويتجلى أثر قرار ترامب في أوضح صوره بأسواق النفط التي ارتفعت فيها الأسعار، ويقول بعض المحللين إن موجة صعود الدولار المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي عوض فيها أداءه الضعيف على مدى شهور، لم تظهر بوادر تذكر على الانحسار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة بدعم من توقعات بأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" السياسة النقدية لمواجهة التضخم وسط ضخ الحكومة حوافز مالية ضخمة في عهد ترامب.

وانخفض اليورو 0.3% أمام العملة الأمريكية إلى 1.1828 دولار، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 1.4%.

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