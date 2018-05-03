الدولار يتراجع أمام اليورو والين بعد قرار الفيدرالي وبيانات اقتصادية

تراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وتأثرت العملة الخضراء سلباً ببيان السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالأمس والذي كشف عن تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 1.50% إلى 1.75% في خطوة تتوافق مع التوقعات.

لكن الاحتياطي الفيدرالي في الوقت نفسه أشار إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس 12 شهراً وكذلك التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والوقود سيتحرك تجاه مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.

ويرى المركزي الأمريكي أن التضخم عند 2% خطوة أساسية للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاحتياطي إلى أن سعر الفائدة سوف يشهد 3 زيادات خلال العام الجاري، بعد أن رفعها للمرة الأولى بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس الماضي.