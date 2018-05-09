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الوطن

مظاهرة ضخمة في بهو "ماسبيرو"

منذ 10 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
مظاهرة ضخمة في بهو "ماسبيرو"

صورة أرشيفية

يشهد بهو "ماسبيرو" الرئيسي، الآن مظاهرة كبيرة من جانب العاملين المحالين للتقاعد من نهاية 2015، بسبب تجاهل المسؤولين في "الوطنية للإعلام" صرف المستحقات المالية الخاصة بمكافأت نهاية الخدمة منذ ذلك الحين.

وأحاط العاملين في "قطاع الأمن" المتظاهرين ومنعوهم من استخدام مصاعد المبنى أو الصعود عن طريق السلالم إلى مكتب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ورغم محاولات المسؤولين في قطاع الأمن السيطرة على الموقف وحثهم على الانصراف، إلا انهم رافضين الانصراف إلا بعد أن يتم حسم الموقف، خاصة بعد الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها سابقا من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولم ينفذ أي منها.

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