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الوطن

رئيس هيئة البريد: مراكزنا ستقدم خدمات استخراج الأوراق الرسمية

منذ 18 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
رئيس هيئة البريد: مراكزنا ستقدم خدمات استخراج الأوراق الرسمية

توقيع اتفاقية البلاد

أكد أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة البريد، أن مراكز الخدمات البريدية أصبحت وجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، كما يستطيع دفع مخالفات المرور، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز.

وأضاف أن الهيئة تقدم أيضًا الخدمات المالية والبريدية مثل خدمات دفاتر توفير البريد، والحسابات الجارية ذات العائد اليومي، وتحويل الأموال والطرود، والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة البريد ووزارة القوى العاملة.

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