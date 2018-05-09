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الوطن

العراق يطلق خطة خمسية للتنمية بعيدا عن النفط

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
العراق يطلق خطة خمسية للتنمية بعيدا عن النفط

رئيس الوزراء العراقي-حيدر العبادي-صورة أرشيفية

أطلقت الحكومة العراقية، الأربعاء، خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة من 2018ـ2022، وتركز على تطوير الاقتصاد وإيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط.

ووفقا للخطة الجديدة، والتي تم إعلانها ببغداد اليوم، فإن العراق يخطط لرفع حجم الاستثمار بالقطاع الخاص من 34% حاليا إلى 40%، والإبقاء على الاستثمار الحكومي عند 60%، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ويعد النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد بنسبة تتجاوز 94% من إجمالي الإيرادات التي تراجعت في السنوات الثلاث الماضية، بفعل هبوط أسعار الخام.

وكان العراق بدأ في 2008 خطوات تهدف إلى تحسين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارة، لرفد موازنة الدولة بواردات إضافية عدا النفط، إلا أن إجراءاتها كانت تصطدم بعراقيل مرتبطة بعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة البضائع المستوردة.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة له خلال إعلان إطلاق الخطة في بغداد، وتابعتها الأناضول، إن اهتماما خلال السنوات المقبلة بتنمية قطاعات السكن عبر بناء وحدات جديدة، وبناء المدارس، وتنمية قطاع الصحة والتربية والتعليم وتوفير الخدمات، وتوفير فرص العمل.

 

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