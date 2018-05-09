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الوطن

المشاط: نعمل على فتح أسواق سياحية جديدة في الهند والصين

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
المشاط: نعمل على فتح أسواق سياحية جديدة في الهند والصين

الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة وتنويع البلاد التي يتردد منها السياح على مصر.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" على هامش مشاركتها في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الساحة العالمية، أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا وأوربا الشرقية، وبعض البلاد المصدرة للنفط والغاز مثل باكستان وأوزبكستان.

وأبدت المشاط تفاؤلها بالمرحلة المقبلة مع فتح أسواق سياحية جديدة ما يعزز القطاع السياحي في مصر ويحد من تعرضه للصدمات والأزمات.

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