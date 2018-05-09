التحقيقات: "ولاية سيناء" قتل 12 مدنيا قنصا.. واستهدف دوريات جيش وشرطة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول عن أن عناصر تنظيم "ولاية سيناء" اعترفوا في تحقيقات النيابة باستهداف 5 عربات مدرعة و12 دورية متحركة تابعة للقوات المسلحة، و14 عربة مدرعة و4 دوريات تابعة لقوات الشرطة، من خلال عمليات هجوم مسلحة أو من خلال زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى استهداف 5 ارتكازات أمنية للقوات المسلحة وتمركزين أثنين تابعين للشرطة.

وذكرت تحقيقات النيابة، أن تنظيم "ولاية سيناء" ارتكب 10 وقائع قنص، أسفرت في معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة في صفوف القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين، بحسب ما جاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة.