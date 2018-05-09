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الوطن

وزير التضامن الاجتماعي: قانون المعاشات الجديد يتماشى مع تطورات الأسعار

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد يوسف
وزير التضامن الاجتماعي: قانون المعاشات الجديد يتماشى مع تطورات الأسعار

غادة والي

أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد، موجود في وزارة المالية في مسودته الأخيرة، ويعرض على مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، موضحة أن التشريع المرتقب يضم 4 قوانين للتأمينات والمعاشات القائمة حاليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة التضامن الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019.

وأضافت غادة والي، أن القانون المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات، فضلًا عن أنه يتعامل مع التضخم، ليتماشى مع تطورات الأسعار.

وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي، أن القانون الموحد للتأمينات والمعاشات، سيجري حسابه وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفي، بعيدًا عن الأجر الأساسي، وهو أبرز السلبيات المواجهة للقوانين الحالية.

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