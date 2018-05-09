وزير كويتي: منتجو النفط سيخففون آثار النقص المحتمل لإمدادات الخام

قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، إن الكويت والمنتجين الآخرين من داخل "أوبك" وخارجها، سيعملون على تخفيف آثار أي نقص محتمل في الإمدادات النفطية العالمية، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضح الرشيدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء، أن التدخل لتخفيف آثار أي نقص يستهدف تحقيق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة، في سبيل دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وذكر الوزير أن الكويت تؤيد جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول خارجها في دعم استقرار أسواق النفط.

تصريح الوزير الكويتي يأتي بعد من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، إذ تنتج طهران أكثر من 3.8 ملايين برميل يوميا.

ومن شأن إعادة فرض عقوبات على طهران، أن يؤثر على إمدادات النفط للدول المستوردة للخام الإيرادان، وبالتالي تراجع الطلب وارتفاع الأسعار.