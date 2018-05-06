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الوطن

اعتراض ناقلة نفط على متنها مهاجرون سريلانكيون في ماليزيا

منذ 21 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
اعتراض ناقلة نفط على متنها مهاجرون سريلانكيون في ماليزيا

صورة ارشيفية

أوقف 16 شخصًا في ماليزيا، اليوم، بعد اعتراض ناقلة نفط على متنها 127 مهاجرًا سريلانكيا كانوا يحاولون على الأرجح الوصول إلى استراليا ونيوزيلندا، حسبما أعلنت السلطات.

وأكد قائد الشرطة الوطنية، محمد فوزي هارون، في بيان أنه، تم اعتراض ناقلة النفط "إيترا"، الثلاثاء، في المياه الماليزية قبالة سواحل ولاية جوهور الجنوبية.

وكان بين المهاجرين على متن السفينة 24 امرأة وتسعة أطفال.

وأعلن قائد الشرطة توقيف 16 شخصًا متورطين في "شبكة دولية" لتهريب البشر، وألقى القبض على ثلاثة إندونيسيين وأربعة ماليزيين على متن مركب صيد كان يُستخدم لنقل المهاجرين من شاطئ جوهور إلى ناقلة النفط.

وتوقيف أربعة ماليزيين في عاصمة الولاية، جوهور بهرو وماليزيًا خامسًا في مدينة بينانغ في الشمال.

وأشار قائد الشرطة إلى القبض على 4 أشخاص من سريلانكا على متن ناقلة النفط، يهربون مهاجرين منذ 2017.

وتوقيف الـ127 مهاجرًا الذين كانوا على متن الناقلة لانتهاك قوانين الهجرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، ولم يعرف مكان احتجازهم حتى الساعة.

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