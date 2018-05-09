محافظ البحيرة توزع 2200 شهادة "أمان" على عمال النظافة

وزعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، شهادات أمان لعمال النظافة بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة، بواقع 2200 شهادة فئة الشهادة الواحدة 500 جنيه على نفقة المحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة، أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة، لحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولي البنوك لإصدار شهادات أمان لهم.

وأشارت إلى قيام مديرية القوى العاملة، بتسجيل 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين فى قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك ليتم دخولهم المنظومة.

وأضافت أنه تم توزيع 300 شهادة على ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة على نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة.

وطالبت محافظ البحيرة، جميع المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى وأصحاب العمالة غير المنتظمة والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت، بالاستفادة من المميزات التى تمنحها شهادة أمان للمصريين وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الادخار لتعزيز نهضة مصر وتحقيق أهداف ورؤية مصر فى التنمية المستدامة.