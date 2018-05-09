الأمم المتحدة تطلب رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات في تركيا

طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من تركيا رفع حالة الطوارئ "على الفور" لضمان مصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 يونيو.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان "من الصعوبة بمكان أن نتخيل كيف يمكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في بيئة تتعرض فيها الآراء المعارضة للحزب الحاكم لعقوبات قاسية".

وقد فرضت حالة الطوارئ في يوليو 2016 بعد ايام على محاولة انقلاب قام بها عسكريون منشقون، ويتم تجديدها باستمرار منذ ذلك الحين.

وندد الحسين بتمديد القيود المفروضة على حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات.

ودعا ايضا "الحكومة التركية الى رفع حالة الطوارئ على الفور، حتى يتمكن جميع مواطنيها من المشاركة بالكامل وعلى قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة وممارسة حقهم في التصويت وامكانية انتخابهم من دون قيود غير مبررة".

وفي حالة الطوارئ المطبقة في تركيا، حصلت عمليات تطهير غير مسبوقة، وأوقف خلالها اكثر من 50 الف شخص، وعزل اكثر من 140 الفا او أوقفوا عن ممارسة مهام وظائفهم.

وبالإضافة إلى الإنقلابيين المفترضين، شملت عمليات التطهير هذه ايضا الاوساط القريبة من الاكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة ومعلمين وصحافيين.

وأثارت عمليات التطهير الواسعة هذه قلق منظمات غير حكومية وبلدان غربية تندد بالاساءة الى حقوق الانسان وتتهم الحكومة بالاستفادة من حالة الطوارئ المطبقة لقمع معارضيها.

لكن المسؤولين الأتراك يؤكدون أن التدابير الاستثنائية ضرورية لفرض الأمن.