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الوطن

التضخم الخليجي يرتفع 4.2% في مارس

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
التضخم الخليجي يرتفع 4.2% في مارس

صورة أرشيفية

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس بنسبة 4.2 بالمائة في مارس الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، والتي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازاناتها.

ووفق البيانات، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 54.9 بالمائة، والنقل 7.6 بالمائة، والمطاعم والفنادق 6.2 بالمائة.

كذلك، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4 بالمائة، والتعليم 2.8 بالمائة، والصحة 2.6 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة 2.3 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.2 بالمائة، والأثاث والتجهيزات المنزلية 1.7 بالمائة، والاتصالات بنسبة 1.5 بالمائة.

في المقابل، انخفضت مجموعة واحدة فقط وهي الملابس والأحذية بنسبة 2 بالمائة.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

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