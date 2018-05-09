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الوطن

"التأديبية" تبرئ سكرتير عام محافظة المنوفية والمدير المالي للمحاجر

منذ 39 دقيقة
كتب: محمد عيسى
"التأديبية" تبرئ سكرتير عام محافظة المنوفية والمدير المالي للمحاجر

المحكمة التأديبية - ارشيفية

برَّأت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، كلا من صلاح عبد الله حامد، سكرتير عام محافظة المنوفية، وعبد المنعم محمد محروس، المدير المالي لمشروع المحاجر بالمحافظة، بعد ثبوت عدم ارتكابهما لمخالفات مالية وإدارية جسيمة، أو صرف حوافز ومساعدات مالية من حصيلة الجزاءات لـ"غير المستحقين".

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بالقضية رقم 308 لسنة 59 قضائية، عدم صحة ما نُسب للمحالين بتقرير الاتهام، فيما تضمنه، من أنهما "لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المالية وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة".

وأشارت المحكمة أيضا إلى عدم صحة صرف المذكورين حافز ربع سنوي للعاملين المنتدبين من ديوان المحافظة في غير أوقات العمل الرسمية من حصيلة مصروفات التشغيل، رغم عدم كونهما من الفئات المستحقة للصرف طبقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 8 في 26 فبراير 2009 أو صرف مساعدة مالية من حصيلة الجزاءات لأحد الموظفين بمناسبة انتهاء خدمته بالمخالفة لأحكام وضوابط مشروع المحاجر فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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