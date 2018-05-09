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الوطن

"الداخلية": توقيع الكشف الطبي على 1842 مواطنا ومُحتجزا خلال أبريل

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد بركات
"الداخلية": توقيع الكشف الطبي على 1842 مواطنا ومُحتجزا خلال أبريل

قوافل قطاع الخدمات الطبية بالداخلية

وقعت القوافل الطبية التي وجهها قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الكشف الطبي على 1842 حالة من المواطنين والمحتجزين بأقسام الشرطة، خلال شهر أبريل الماضي، وضمت القوافل أطباء من مختلف التخصصات الطبية.

ووقع القطاع الكشف الطبى على 68 حالة من الأطفال بدور الأيتام وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وعلى 122 محتجزا بمديرية أمن جنوب سيناء و370 مواطنا. كما استقبلت القوافل 627 مواطنا فى كفر الشيخ، ووقعت الكشف على 163 محتجزا بأقسام الشرطة.

وفي الدقهلية وقعت قوافل القطاع الكشف الطبي على 120 مُحتجزا فى الأقسام، فضلا عن 372 مواطنا فى مستشفيات الشرطة بالاسكندرية والعجوزة.

 

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