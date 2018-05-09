رانيا المشاط تكرم أمين عام منظمة السياحة العالمية ومحافظ جنوب سيناء

شهدت الجلسة الختامية لانعقاد اجتماع لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في شرم الشيخ حاليا، تكريم وزيرة السياحة رانيا المشاط، لكل من أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ورئيس منظمة السياحة العربية بندر ابن فهد.

وعقد المؤتمر الإقليمي حول تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة بالشرق الأوسط، بعنوان "آفاق جديدة"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبيتر فان رويج، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وزوراب بولوليكشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية.

وشهد الاجتماع حضور 10 وزراء سياحة في الجلسة الأولى المخصصة للحوار الوزاري حول سياسات واستراتيجيات العمل من أجل خلق وظائف جيدة وشاملة في قطاع السياحة، ومن المقرر أن يدير الجلسة مارسيلو ريسي، من منظمة السياحة العالمية، بينما تناقش الجلسة الثانية تحديث دراسة منظمة السياحة العالمية حول "سوق العمل في القطاع السياحي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" 2018، وتدير الجلسة الدكتورة إديث شيفاز، مستشارة منظمة السياحة العالمية.

أما عن فعاليات اليوم الثاني للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، فتركز الجلسة الأولى التي تُعقد بعنوان "دعم الوظائف الملائمة وسد الفجوة في المهارات بمجال السياحة"، على مناقشة الطرق التي يمكن من خلالها للمنظمات والمؤسسات السياحية جذب المواهب والاحتفاظ بها، والحلول المبتكرة المستخدمة في التعليم السياحي والتدريب على تطوير المهارات والأفكار المثبتة لتعزيز صناعة السياحة والتعاون التعليمي.