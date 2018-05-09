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الوطن

بالصور| حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط

منذ 30 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
بالصور| حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط

بالصور ...حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة في دمياط

شنت أجهزة الأمن في دمياط حملة مكبرة برئاسة العميد حسام الباز اليوم، وضمت المقدم أحمد سلامة، مفتش مباحث أول وتاني دمياط، والمقدم أحمد غنيمة، رئيس قسم المعلومات، والرائد أحمد الدمرداش، رئيس مباحث تاني دمياط.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، وذلك بإشراف الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، وجرى إزالة 2 من المساكن، وتوسيع شارع صلاح سالم، وإزالة كافة المخالفات، وضبط 30 محكومًا عليهم، بإجمالي 33 حكمًا جزئي، و8 مستأنفات، و9 تعرضات لأنثى، و9 مقاهي بدون ترخيص.

 

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