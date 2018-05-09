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الوطن

وزير خارجية بريطانيا يبحث مع نصر الحريري الأزمة السورية

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
وزير خارجية بريطانيا يبحث مع نصر الحريري الأزمة السورية

وزير الخارجية البريطاني-بوريس جونسون-صورة أرشيفية

التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت اليوم، برئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، في العاصمة لندن، وبحثوا الأزمة السورية.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية اليوم، إن اللقاء تناول مستقبل سوريا، ودور لندن في تأمين مستقبل مستقر، وسلمي من أجل الشعب السوري.

ونقل البيان عن جونسون قوله، إن "الزيارة كانت فرصة للعمل على وقف آلام الشعب السوري المتواصلة منذ 7 سنوات".

وأفاد بوجود جهود مشتركة تبذلها بريطانيا مع المعارضة السورية، من أجل إنهاء المآسي الإنسانية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن استمرار الحكومة السورية في "هجماته الوحشية" بما فيها استخدام "الأسلحة الكيماوية"، ورفضه المشاركة في المفاوضات، يصعّب التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأشار "جونسون" إلى أن المعارضة السورية، والحريري جددوا استعدادهم لخوض مفاوضات مباشرة مع النظام وروسيا، دون شروط مسبقة.

واعتبر "جونسون" أن بلاده تأتي في صدارة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية في سوريا.

وأوضح أن حجم المساعدات التي قدمتها بريطانيا في سوريا منذ 2011 بلغ 2.71 مليار جنيه سترليني، (حوالي 3.65 مليار دولار).

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