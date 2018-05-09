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الوطن

محافظ القليوبية: إجمالي المشروعات المنفذة بـ"مشروعك" بلغت 1259

منذ 15 دقيقة
كتب: حسن صالح
محافظ القليوبية: إجمالي المشروعات المنفذة بـ"مشروعك" بلغت 1259

محافظ القليوبية

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 1259 مشروعا بإجمالي تكلفة 121 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة بنها جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 519 مشروعا بقيمة تمويل 36 مليون جنيه يليه مركز ومدينة شبين القناطر حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 241 مشروعا بتمويل بلغ 11 مليون جنيه.

 

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