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الوطن

حبس سائق شاحنة 4 أيام لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بسفاجا 

منذ 14 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
حبس سائق شاحنة 4 أيام لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بسفاجا 

المضبوطات

قررت نيابة سفاجا، اليوم، حبس سائق شاحنة 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته 335 ألف قرص كبتاجون وترامادول المخدر قبل تهريبها للسعودية داخل شحنة برتقال بميناء سفاجا.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام مهربين بتهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا إلى الأراضي السعودية، تم إخطار العقيد مروان العيسوي، مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، والذي قام بدوره بالعرض على اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وأمربتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم شهاب حابر، مدير مكتب الإدارة بالغردقة، بالاشتراك مع الرائدان حازم الشيخ ومروان حسن، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك سفاجا تم ضبط 334 ألف و500 قرص من مخدر الكبتاجون و10 آلاف قرص ترامادول مخبأ داخل شاحنة تقل شحنة برتقال في طريقها للسعودية، وتم ضبط سائق الشاحنة المدعو "محمد. ع" 33 سنة مقيم  ومقيم نبروه - الدقهلية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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