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الوطن

"الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن بالتدخل للقبض على سيف القذافي

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
"الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن بالتدخل للقبض على سيف القذافي

المحكمة الجنائية الدولية-صورة أرشيفية

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بالتدخل والمساعدة في القبض على سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، المتهم بارتكاب "جرائم حرب".

كما طالبت كذلك بالمساعدة في توقيف محمود الورفلي (الضابط بالقوات الخاصة التابعة لخليفة حفتر) لمحاكمته على جرائم مماثلة.جاء ذلك في الإفادة، التي قدمتها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء،حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

ويواجه سيف الإسلام اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" تتمثل في القتل والسجن والتعذيب إبان الثورة ضد والده في 2011.كما يواجه الورفلي اتهامات بتنفيذ "إعدامات" خارج إطار القانون بحق من يصفهم بـ"إرهابيين".

وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق ) على التعاون للقبض على الورفلي وتسليمه للمحكمة.

وقالت "فاتو بنسودا"، لأعضاء المجلس، "أناشدكم استخدام نفوذكم لضمان القبض علي المشتبه بهم".

 

 

 

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