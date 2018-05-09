"السيد نصر":إقامة شوادر لحوم بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والبيطري

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تسيير 30 سيارة وثلاجة أسبوعيا كمنافذ متحركة، للوصول اإى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلا عن 13 منفذا لبيع أسماك غليون" بلطى سوبر_بورى_أسماك فيليه _جمبرى" كمرحلة أولى، وسيتم زيادتهم تباعاً للحد من ارتفاع أسعار السمك وتوفيره للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم باسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه قال اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم تجهيز مكان المعرض وتوفير كافة الاحتياجات للعارضين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بشكل يسهل حركة الجمهور داخل المعرض وييسر حركة البيع والخروج بالمشتروات المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقده معرض أهلا رمضان بدسوق عقب افتتاحه، للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، واستمع المحافظ للعارضين ومندوبى الشركات الموجودة حول الأسعار، كما اطمأن من عددا من المواطنين خلال الافتتاح على أرائهم حول الأسعار والمنتجات المختلفة والسلع المعروضة ومدى تلبية المعرض لاحتياجاتهم.