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الوطن

وكيل "النواب" يطالب بإنشاء وزارة لجذب الاستثمار

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد طارق
وكيل "النواب" يطالب بإنشاء وزارة لجذب الاستثمار

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بإنشاء وزارة جديدة للثروة المعدنية لتساعد في جذب الاستثمار، خاصة في ظل الاكتشافات التي حدثت في مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح "وهدان" في تصريح صحفي له، اليوم، أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة اكتشافات ضخمة في العديد من مجالات التعدين سواء الذهب والفوسفات والمعادن الاخرى والغاز في منطقة البحر الأحمر وغيرها مثل حقول "ظهر" التي أعلنت عنها شركة إيني الإيطالي، مشيرا إلى أن وجود وزارة خاصة بالتعدين سيسهل عمل هذا القطاع المهم.

وأضاف أن انشاء وزارة للثروة المعدنية سيساعد في استغلال افضل لهذه الثروة خاصة أن كل هذه الإكتشافات ستفتح شهية العديد من الشركات الأجنبية للدخول في شراكة مع الدولة ووجود وزارة متخصصه سيقضي على العديد من العراقيل.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن قاطرة التمنية بالنسبة لمصر خلال الفترة القادمة ستكون من خلال استغلال أفضل للمواد التعدينية، مؤكدا أن العمل على استغلال المواد التعدينية وتصنيعها في مصر وعدم بيعها مواد خام أمر مهم جدا للاقتصاد المصري.

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