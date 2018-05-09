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الوطن

غدا .. الحكم على 15 متهما حاولوا اقتحام قسم شرطة كرداسة

منذ 49 دقيقة
كتب: هيثم البرعى وعلاء يوسف
غدا .. الحكم على 15 متهما حاولوا اقتحام قسم شرطة كرداسة

متهمون داخل القفص

تُصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار خالد عوض، غدا الخميس، حكمها في إعادة محاكمة 15 متهما فى قضية محاولة اقتحام مركز شرطة كرداسة، يوم 5 يوليو 2013، والتى تحمل رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر ومحاولة اقتحام قسم شرطة كرداسة يوم 5 يوليو 2013، وقتل مواطن عمدا، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، وقطع الطريق، والشروع فى التخريب العمدى لمبنى قسم شرطة كرداسة، بأن أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة، وألقوا عبوات مشتعلة "مولوتوف" بداخله فأحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أصدرت حكما، عام 2015، يقضي بإعدام 22 متهما فى القضية، والسجن 10 سنوات لمتهم آخر حدث.

وتقدم المتهمون بطعن على حكم، وقبلته محكمة النقض وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

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