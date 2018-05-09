"المتابعة التموينية بكفر الشيخ": معارض السلع ستستمر حتى نهاية رمضان

قال المحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية بمحافظة كفرالشيخ، إن معارض "أهلا رمضان" ستستمر حتى نهاية رمضان والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة، والمتابعة المستمرة لجودة المنتجات والأسعار، موضحًا أنه يوجد 13 معرضًا حتى الآن، وسيتم فتح منفذ للحوم وأسماك غليون، كما ستزداد عدد الشركات المشاركة بالمعرض، لتصل إلى 20 شركة وعارض لتوفير السلع والمنتجات الغذائية ومحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة.

وأضاف انه يتم مراقبة الأسواق أولاً بأول لضمان توافر السلع الغذائية، فضلاً عن ضخ كميات داخل المنافذ والمعارض التي سيتم افتتاحا تباعاً، لضمان تداول السلع للمواطنين بأسعار رخيصة خلال شهر رمضان.