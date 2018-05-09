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الوطن

تطوير مستشفى دمياط التخصصي بتكلفة 6.5 مليون جنيه

منذ 39 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
تطوير مستشفى دمياط التخصصي بتكلفة 6.5 مليون جنيه

بتكلفة إجمالية ٦.٥ مليون جنيه.. محافظ دمياط يفتتح أعمال تطوير المستشفى التخصصى

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، أعمال رفع كفاءة قسم القدم السكرى وتجهيزه بالجهود الذاتية بمستشفى دمياط التخصصي، وذلك للرفع عن كاهل المريض الدمياطي عناء ومشقة السفر إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

كما دشن المحافظ أعمال ضم قسم الكلى الصناعي بمستشفى دمياط العام مع نظيره بمستشفى التخصصي ليكون وحدة واحدة متكاملة وتطوير المطبخ الخاص بالمستشفى، والذي يقدم 600 وجبة يوميًا، حيث اطمئن المحافظ على أعمال وخطوات حفظ الطعام وطرق طهيه وتخزينه وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى.

وافتتح المحافظ المعمل المتكامل لتركيبات الأسنان الصناعية بالمستشفى وذلك بهدف خدمة مواطني المحافظة البسطاء نظرًا لارتفاع تكاليف تلك التركيبات خارج المستشفيات الحكومية.

ووجه المحافظ لشركة الغاز بعمل المقايسة الخاصة بإدخال الغاز بالمعمل.

كما ناشد المحافظ أهالي الخير من المجتمع المدني بالتبرع بـ4 تكييفات وغلاية كهرباء نظرًا للحاجة الملحة داخل المعمل.

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