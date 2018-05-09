محافظ دمياط: افتتاح 19 مشروعا تعليميا بتكلفة 141 مليون جنيه

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، افتتاح 19 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية ما بين إنشاء مدارس وإدارات تعليمية بالروضة وعزبة البرج بتكلفة قدرها 141 مليون جنيه و5 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم افتتاح ملعبين نجيل صناعي خماسي بقرية النصر والشيخ ضرغام بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح 5 مشروعات ووضع حجر أساس لمشروعين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 233 مليون جنيه وتطوير مستشفيات دمياط العام ودمياط التخصصي وكفرالبطيخ والسرو بتكلفة قدرها 19.600 مليون جنيه وبتكلفة تقدر بـ86 مليون جنيه سيتم افتتاح 5 مشروعات بقطاع الطرق من أعمال رصف ورفع كفاءة.

وأشار المحافظ إلى افتتاح 3 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 115 مليون جنيه ومشروعين بقطاع الري بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى افتتاح 4 مراكز تكنولوجية بفارسكور والزرقا وكفر البطيخ ورأس البر بتكلفة قدرها 998 ألف جنيه ليصل إجمالي المشروعات التي سيتم افتتاحها 610 ملايين جنيه بمناسبة عيد دمياط القومي.