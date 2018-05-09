"تمريض عين شمس" تحصل على الأيزو "9001: 2015"

حصلت كلية التمريض بجامعة عين شمس، على شهادة الأيزو "9001: 2015"، لتصبح الأولى على مستوى الجامعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلوى سمير، عميدة الكلية، أن شهادة الأيزو تختص بتنظيم الجوانب الإدارية بالكليات، وتجدد كل 5 سنوات.

وأشارت إلى أن فريقا من الشركة العربية للاستشارات الهندسية وتنظيم البرامج، تواجد بالكلية، على مدار 8 أشهر، لفحص العمل الإداري وطرق تنظيمه، وتأهيل العاملين بها على نظام الأيزو 9001، ثم قامت الشركة الألمانية الروسية لمنح الشهادات، بمنح كلية التمريض شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015.