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الوطن

وزير القوى العاملة: السياحة جزء رئيسي من الاقتصاد القومي ووضعها يتحسن

منذ 17 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
وزير القوى العاملة: السياحة جزء رئيسي من الاقتصاد القومي ووضعها يتحسن

سعفان خلال كلمته في المؤتمر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن جهود الوزارة تجاه شباب الخريجين ليس مقصورًا فقط على التدريب بل تعمل الوزارة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع المنشآت، كي تصل مصر إلى الكود العالمي في السلامة، معربًا عن تمنيه تحقيق تكامل وتكاتف بين الوزارة وجميع المؤسسات والفنادق، لنشر هذه الثقافة، ونشر عملية التدريب على أوسع نطاق، كي يجتاز شبابنا كل مراحل التدريب المختلفة، ليكون مؤهلًا لشغل الوظائف من أجل مستقبل أفضل لمصر.

جاء ذلك اليوم خلال كلمة الوزير على هامش توقيع بروتوكول بين وزارة القوي العاملة فندق"إنتركونتيننتال سيتى ستارز" لتدريب الشباب والخريجين على العمل الفندقي.

وأضاف سعفان، بشأن السياحة، أن السياحة جزء رئيسي من الاقتصاد القومي المصري، وإن كان هناك بعض المشاكل فيما مضى في قطاع السياحة، إلا أن الوضع في تحسن ونمو واضح في هذا القطاع الحيوي والرئيس للاقتصاد المصري، ودورنا هو تأهيل الشباب على العمل في هذا القطاع، وتوفير فرص العمل لهم، مع محاولة تغطية باقي القطاعات.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر للمسئولين عن ملف التدريب، مؤكدًا ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لإتمام عملية التدريب المطلوبة على أكمل وجه.

 

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