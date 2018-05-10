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الوطن

محافظ البحر الأحمر لـ"زراعة النواب": مشروع السيلكورنيا سيحدث نقلة لمصر

منذ 38 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
محافظ البحر الأحمر لـ"زراعة النواب": مشروع السيلكورنيا سيحدث نقلة لمصر

جانب من الاجتماع

ناقش اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني كيفية تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك لإحياء هذا القطاع وعدم اقتصار المحافظة على القطاع السياحي فقط.

استعرض المحافظ مع اللجنة تجارب المحافظة الناجحة فى زراعة الصوب نظرا لندرة المياه العذبة فى المحافظة تم استخدام المياه الجوفية وانشاء محطات تحلية لمعالجة ملوحة المياه لتهيأتها للزراعة حيث بدأت بانشاء الصوب بالديف وابو سعفة والؤتى تبعد مايقرب من 210 كم من مدينة الشلاتين والتى تم زراعتها بدون اى مواد كيماوية عن طريق التعاون مع اجهزة الدولة البحثية وعلى دراسات عديدة تم انتاج كبير للصوب وبأيدى ابناء جنوب المحافظة وتسويقها مما اتاح فرص عمل وتوفير منتجات زراعية بالجنوب تباع بنصف الثمن ، كما استشهد ايضا بتجربة وادى القويح ووادى النخيل.

وأضاف عبد الله، أن هناك مشروع زراعى سيحدث نقلة فى المحافظة والجمهورية وهو دراسة زراعة نبات السيلكورنيا الذى يستخدم كعلف للحيوانات يزرع على مياه البحار والذى يتميز عن البرسيم بعدة مميزات حيث يحتل البرسيم مساحة كبيرة من الاراضى الزراعية والتى تؤثر على زراعة القمح مما سيتيح زيادة انتاج القمح لوجود بديل للبرسيم.

وأشار إلى أنه بتوافر السيلكرونيا سيتم توفير علف الماشية ومن ثم فتح مجموعة مجازر و مزارع، ستقوم مزيد من الصناعات على هذه المجازر وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم لمصر ، كما اكد على استهداف المزيد من الأفدنة للزراعة وانتاج المزيد من المنتجات الزراعية عالية الجودة يقوم عليها ابناء المحافظة.

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