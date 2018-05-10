"الصحة": القطاع الخاص يمثل 70% من الخدمة الطبية

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، إنه يمد يده لكل المراكز الطبية الخاصة والمستشفيات ومساعدة الجميع من أجل تقديم الخدمات الطبية بشكل صحيح للمرضى.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أنه كثف تركيزه خلال الفترة الماضية على المستشفيات، موضحًا أنه لن يترك أي مستشفى تهمل في علاج أي مواطن.

وأشار إلى أنه يراقب جميع المستشفيات في تقديم الخدمات الطبية، كما أن القطاع الخاص يمثل 70% من الخدمة الطبية في مصر، مضيفًا: "أنا بقوله أشتغل واستثمر، ولكن قدم خدمة طبية سليمة".