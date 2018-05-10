"الزراعة": المشروعات التي تمت في عهد السيسي معجزات

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تم من مشروعات زراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معجزات وليس إنجازات، مؤكدا أن ما حدث في عهده لم يحدث خلال 50 عاما.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه المشروعات تتمثل في الاستزراع السمكي، ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة للصوب الزراعية.

وعن نفوق العديد من الماشية بحمى القلاعية في بني سويف، أكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تتلق أي إشارة بنفوق حيوان واحد ببني سويف، مشيرًا إلى أن هناك حملات لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية وليست في بنى سويف فقط.