تسجيل الدخول

الوطن

"الزراعة": المشروعات التي تمت في عهد السيسي معجزات

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الزراعة": المشروعات التي تمت في عهد السيسي معجزات

حامد عبد الدايم

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تم من مشروعات زراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معجزات وليس إنجازات، مؤكدا أن ما حدث في عهده لم يحدث خلال 50 عاما.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه المشروعات تتمثل في الاستزراع السمكي، ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة للصوب الزراعية.

وعن نفوق العديد من الماشية بحمى القلاعية في بني سويف، أكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تتلق أي إشارة بنفوق حيوان واحد ببني سويف، مشيرًا إلى أن هناك حملات لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية وليست في بنى سويف فقط.

أخبار متعلقة

"السيد نصر":إقامة شوادر لحوم بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والبيطري

"السيد نصر":إقامة شوادر لحوم بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والبيطري
وزير الزراعة: جمعنا 70% من المستهدف خلال موسم القمح

وزير الزراعة: جمعنا 70% من المستهدف خلال موسم القمح
الزراعة: وقف استيراد المنتجات الزراعية ومصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا

الزراعة: وقف استيراد المنتجات الزراعية ومصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا
"الزراعة": تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة لـ6 ملايين فدان

"الزراعة": تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة لـ6 ملايين فدان
محافظ البحيرة تبحث مشاكل الثروة الحيوانية مع وفد من "الزراعة"

محافظ البحيرة تبحث مشاكل الثروة الحيوانية مع وفد من "الزراعة"

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

عاجل| صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية إيرانية جنوب دمشق

عاجل| صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية إيرانية جنوب دمشق

عاجل| الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية جديدة

عاجل| الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية جديدة

عاجل| "العربية الحدث": لا ضحايا في إطلاق الصواريخ من سوريا على الجولان

عاجل| "العربية الحدث": لا ضحايا في إطلاق الصواريخ من سوريا على الجولان

"دعم مصر" يناقش تفعيل دور مراكز تنمية المجتمع والنادي السياسي

"دعم مصر" يناقش تفعيل دور مراكز تنمية المجتمع والنادي السياسي

وزيرة الثقافة لنظيرها السعودي: خبرات مصرية لدعم الفنون بالمملكة

وزيرة الثقافة لنظيرها السعودي: خبرات مصرية لدعم الفنون بالمملكة

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل