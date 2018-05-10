عاجل| 20 صاروخا أطلق من سوريا على مواقع أمامية في الجولان المحتل

أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل لها، بإطلاق 20 صاروخا من سوريا على مواقع أمامية في الجولان المحتل.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ على مواقع للجيش الإسرائيلي على الخط الأمامي في الجولان، مشيرا إلى أنه تم استهداف عدة قواعد وبعض الصواريخ اعتُرضت.

وأضاف بأن القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومات دفاع جوي في الجولان المحتل، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.