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الوطن

عاجل| سماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي في دمشق

اليوم AM 02:54
كتب: وكالات
عاجل| سماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي في دمشق

سوريا

أفادت وكالة (أ ف ب)، بسماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي في دمشق.

وكانت قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في الجزء المحتل من هضبة الجولان، في الساعات الأولى لصباح اليوم.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت "مواقع قوات النظام (السوري) وحلفائها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة الأوسط" مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية.

ولفت إلى أن هناك تحليقا "لطائرات إسرائيلية في سماء الجولان المحتل على الحدود مع القنيطرة".

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