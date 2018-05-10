عاجل| أنباء عن استهداف إسرائيلي للفرقة الرابعة وموقع جمرايا السوري

أفاد موقع "العربية الحدث"، بتوارد أنباء عن استهداف إسرائيلي للفرقة الرابعة وموقع جمرايا السوري.

وكانت قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في الجزء المحتل من هضبة الجولان، في الساعات الأولى لصباح اليوم.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت "مواقع قوات النظام (السوري) وحلفائها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة الأوسط" مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية.

ولفت إلى أن هناك تحليقا "لطائرات إسرائيلية في سماء الجولان المحتل على الحدود مع القنيطرة".