محامٍ مهاجما الراقصات: "بدل الرقص بتخر جنح"

هاجم المحامي عصام عجاج، الرقص الشعبي، واصفًا إياه بالخارج عن تقاليد المجتمع المصري.

ودخل حجاج في مشادة مع راقصات، خلال استضافتهم ببرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي"، عبر فضائية "دريم"، عندما رفض وصف إحداهن الرقص الشعبي بالفن، قائلًا إنه رقص يشجع على التعري، ومؤكدًا أن المشاهد لا يهتم بما تقدمه الراقصة بقدر ما ترتديه الراقصة.

وكما رفض ما قالته إحداهن بشأن التزام الراقصات بمعايير بدلة الرقص، وقال: "بدلة ايه اللي محتشمة، بدلتكم بتخر جنح يا جماعة، في هزة تحريض على الفسق، وفي هزة تحريض على فعل فاضح".