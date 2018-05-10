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الوطن

ضبط 58 قطعة سلاح وتنفيذ 5322 حكما بينها إعدام ومؤبد في أسيوط

منذ 19 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط 58 قطعة سلاح وتنفيذ 5322 حكما بينها إعدام ومؤبد في أسيوط

جانب من الحملة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك وقطاع الأمن العام من خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات على قرى (المعابدة، بنى قرة، نجعي سبع وعبدالرسول، منطقتى الجمصة والغريب بساحل سليم) في ضبط 58 قطعة سلاح نارى.

كما تمكنت من تنفيذ 5322 حكما قضائيا عبارة عن (42 حكم جناية من بينهم 2 حكم بالإعدام، و1860 حكم حبس جزئى ومستأنف، و3006 غرامات، 414 مخالفة بإجمالي 1506 محكوم عليهم وضبط قضيتي إتجار في المواد المخدرة.

كما استهدفت الحملة أطراف 13 خصومة ثأرية أسفرت عن ضبط 11 متهما وبحوزتهم "6 بنادق آلية، بندقية خرطوش"، وتنفيذ 3 أحكام جنايات من بينهم حكم بالإعدام وحكم بالسجن المؤبد وبلغ إجمالي العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها (66 عنصرا).

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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