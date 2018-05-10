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الوطن

تدريب الفريق الطبي على مهارات الاتصال بـ"صحة السويس"

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد مقلد
تدريب الفريق الطبي على مهارات الاتصال بـ"صحة السويس"

الدورة التدريبية

دربت إدارة الرعاية الأساسية، أعضاء الفريق الطبي على مهارات الاتصال والتواصل بين الفريق الطبي والجمهور المتردد على وحدات الرعاية الأساسية حيث يؤدي ذلك إلى التفاعل المطلوب بين أعضاء الفريق الطبي والمترددين وأهميه توافر عناصر الاتصال الفعال وأهمية التغذية الراجعة كناتج أساسي من نواتج عملية التواصل، وأيضا توضيح الفرق بين الاتصال اللفظي والاتصال غير الفظي وأيهما مؤثر أكثر من الآخر.

وألقت الدكتورة آمال موسى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، كلمتها عن مهارات الاتصال، وأبدى الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة تفاعله مع الجمهور، موضحا أن من أهم مفردات تقديم الخدمة الطبية عملية التواصل والاتصال حيث إنها معبرة جدا عن تلك العلاقة وهي العنصر المؤثر في إيجاد علاقة مهنية مستديمة بالجمهور.

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