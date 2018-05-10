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الوطن

عواصف ترابية تضرب عدة مناطق في الوادي الجديد

منذ 35 دقيقة
كتب: شرف غريب
عواصف ترابية تضرب عدة مناطق في الوادي الجديد

عواصف ترابية تضرب عدة مناطق بالوادي الجديد

تعرضت مناطق متعددة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، لعواصف ترابية شديدة أدت إلى حجب الرؤية على الطرق، صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وضربت العواصف أجزاء من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، بطول المنطقة الحدودية بطريق "الخارجة- أسيوط"، بينما تعرضت باقي المناطق لرياح محملة بالأتربة.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات، بشأن العواصف الترابية والآثار الناجمة عنها.

وكثفت أجهزة الشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور، كما جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتلقي بلاغات المواطنين بشأن الآثار التي قد تنجم عن هذه العواصف الترابية.

فيما حذرت إدارة مرور الوادي الجديد، قائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والتوقف تماما عن السير في حال انعدام الرؤية.

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