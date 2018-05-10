"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.5% خلال أبريل الماضي

أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة لشهـر أبريل 2018 بلغ 273.9 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 1.5% عـن شهر مارس 2018.

وأضاف الجهاز، أن معدل التضخم السنوي بلغ 12.9% لشهر أبريل 2018 مقابل 32.9% للشهر نفسه من عام 2017.

وأشار التقرير اليوم، إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنســبة 16.0% والفلفل الرومى البلدي بنسـبة 15.2%، والبسلة بنسبة 14.7% والدواجن بنسبة 2.7% واللحوم والطازجة والمجمدة بنسبة 0.7% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2018.