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الوطن

"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.5% خلال أبريل الماضي

منذ 9 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.5% خلال أبريل الماضي

الجهاز المركزي للتعبئة

أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة لشهـر أبريل 2018 بلغ 273.9 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 1.5% عـن شهر مارس 2018.

وأضاف الجهاز، أن معدل التضخم السنوي بلغ 12.9% لشهر أبريل 2018 مقابل 32.9% للشهر نفسه من عام 2017.

وأشار التقرير اليوم، إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنســبة 16.0% والفلفل الرومى البلدي بنسـبة 15.2%، والبسلة بنسبة 14.7% والدواجن بنسبة 2.7% واللحوم والطازجة والمجمدة بنسبة 0.7% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2018.

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