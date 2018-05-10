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الوطن

بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات

منذ 7 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات

بدأت القداسات الاحتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتجلي "ظهور" السيدة العذراء بالكنيسة صباح اليوم، التي تحمل اسمها بمنطقة الزيتون في محافظة القاهرة.

وأقيم قداسان بالكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي وقداسان آخران بالكاتدرائية التي بنيت عقب معجزة التجلي في الجهة المقابلة للكنيسة القديمة.

وتولى خدمة القداسات من أساقفة ومطارنة الكنيسة، كل من: "الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون".

وتحتفل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون اعتبارًا من اليوم وحتى صباح الأحد بذكرى مرور خمسين سنة على تجلي العذراء بالكنيسة ذاتها، والذي بدأ يوم 2 أبريل من عام 1968 واستمر وقتها لفترة كبيرة.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأساقفة الكنيسة والكهنة إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ لحدث التجلي.

بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات
بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات
بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات
بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات

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