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الوطن

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المحاور التنموية الجديدة غرب الإسكندرية

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد الرملى
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المحاور التنموية الجديدة غرب الإسكندرية

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محاور النقل التنموية الجديدة غرب الإسكندرية

زار الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مشروعات الطرق التنموية في غرب الإسكندرية، ومحاور الربط مع مينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الخميس، وتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، شاملا الطريق وما به من كباري.

وقال الوزير خلال الجولة إن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالي وإنشاء طرق خدمة في الاتجاهين للمرحلة الأولى للمسافة من الكافوري حتى ميدان الهوارية بطول 13.5 كيلو متر، وبتكلفة 274 مليون جنيه، والمرحلة الثانية حتى سيدى كرير بطول 5 كيلو متر، وتكلفة 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء كوبري برج العرب العلوي بتكلفة 450 مليون جنيه.

ولفت  في تصريحات صحفيه، إلى أن الطريق يؤدي إلى الربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ومدينة برج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولي واستاد برج العرب.

وبعد ذلك توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع والذي بلغت نسبة التنفيذ به 94%، مؤكدًا أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 492 مليون جنيه.

وأضاف أن المشروع يتكون من طريق سطحي بطول 2.30 كيلو متر وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300 كيلو متر، وكوبرى التعمير بطول 730 متر ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل، مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى الطريق الساحلي الدولي، دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسياب حركة المرور بالإسكندرية، وعدم تكدس الشاحنات في منطقة الميناء.

كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور باب 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 503 مليون جنيه، والذى يعتبر الشريان الذى يمتد ليربط بين باب 54 وميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي ومحور التعمير، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندري.

وأكد "عرفات"، على سرعة الانتهاء من المشروع، حيث يسهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضى على ظاهرة تكدس سيارات النقل الثقيل.

ورافق الوزير في زيارته التفقدية، اللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري، وقيادات هيئة الطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

 

 

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