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الوطن

السبت.. مؤتمر صحفي لـ"عاشور" وأسرة الطالبة المصرية المتوفية ببريطانيا

منذ 20 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
السبت.. مؤتمر صحفي لـ"عاشور" وأسرة الطالبة المصرية المتوفية ببريطانيا

سامح عاشور نقيب المحامين

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، مؤتمر صحفي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر النقابة العامة.

وأوضحت لجنة الحريات برئاسة مقررها كمال مهنى، في بيان لها اليوم الخميس، أن المؤتمر بشأن حادثة الاعتداء على الطالبة المصرية مريم مصطفى في بريطانيا، مما نتج عنه وفاتها في 14 مارس الماضي.

وأشارت اللجنة، إلى أن المؤتمر سيشهد حضور أسرة الشهيدة، ومحاميها في لندن عماد أبو حسين، مضيفة: "ستشارك اللجنة في استقبال جثمان الشهيدة بمطار القاهرة فجر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، وإنهاء إجراءات الجنازة والدفن في ذات اليوم بمقابر الأسرة بالقاهرة الجديدة".

جدير بالذكر، أن الطالبة المصرية توفت 14 مارس الماضي، عقب دخولها في غيبوبة نتيجة الاعتداء عليها من قبل 6 فتيات في مقاطعة نوتنجهام البريطانية، يوم 20 فبراير الماضي.

 

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