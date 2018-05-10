 بالصور| محافظ الغربية يكرم رؤساء الوحدات المحلية المتميزين بطنطا

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، 15 من رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة طنطا ممن اجتازوا دورة تدريبية بجامعة عين شمس في مجال العقود والمناقصات والعطاءات وتشكيل اللجان.

ووجه محافظ الغربية، على هامش التكريم، بوضع برنامج تدريبي لرؤساء القرى ونوابهم والمساعدين لثقل خبراتهم بهذا المجال وشرح القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك وخاصة قانون 89 لسنة 98 وقانون البناء الموحد 119 لعام 2008 والاستعانة بأساتذه الجامعات ونشر ذلك في كتاب دوري.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة نقل ناتج تطهير الترع والمصارف وإلزام المقاولين بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن ذلك، حفاظاً على نظافة البيئة وكذلك مراجعة كشافات أعمدة الإنارة بالقرى وإضاءتها ليلاً.

كما حث محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية على إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة وتحصيل الغرامات بالتنسيق مع الشرطة وعمل حصر شهري بعدد الأحكام التي نفذت، كما وجه محافظ الغربية بالتعاقد مع الجمعيات الجادة في عملية جمع القمامة بالقرى حفاظاً على البيئة من التلوث.

حضر الإجتماع المهندس فتحي عبدالغني السكرتير العام المساعد، والمهندس فتحي الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا.