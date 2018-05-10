محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية تخدم 10 قرى بالواسطى

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، مركز الواسطى حيث افتتح وتفقد عددا من المشروعات في قطاعي التعليم والطرق باعتمادات تصل إلى 72 مليون جنيه، وتخدم 10 قرى تعدادها يزيد عن 120 ألف نسمة، في إطار الجهود المتواصلة للدفع بمستوى الخدمات والمرافق بقرى المحافظة.

وكان في استقبال المحافظ، خلال جولته، النائبان بدوي النويشي، عصام خلاف، عضوا مجلس النواب، والمحاسب كمال عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وضمن برنامج الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.