افتتاح ملاعب المدرسة الرياضية الإعدادية بنات ببورسعيد

افتتح نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والعميد وليد البيلي رئيس حي الزهور، نائبا عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ملاعب مدرسة الرياضية التجريبية الإعدادية الثانوية للبنات بعد تجديدها بتكلفة 4 ملاين جنيه.

حضر الافتتاح شريف عرابي مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة المركزية ولطفي عبدالرحمن موجه عام التربية الرياضية، وفاتن متولي مدير المدرسة الرياضية الإعدادية بنات، والتي تضم 5 ملاعب على مساحة 3700متر مربع من "الترتان"، بالإضافة إلى ملعب رملي لألعاب القوى بمساحة 200متر مربع، بدعم وتمويل من هيئة الأبنية التعليمية، وتحت إشراف المهندس صلاح عبدالعال مدير الهيئة.