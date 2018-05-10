اختتام دورة "التنمية الريفية" لزراعة الأنسجة في البحيرة

اختتمت اليوم، دورة زراعة الأنسجة في ظل نظام الزراعة العضوية، التي نفذها مشروع التنمية الريفية في الفترة من 29 أبريل حتى 10 مايو الجاري، بقاعة المحاضرات والاجتماعات بمقر مشروع التنمية الريفية، تحت رعاية الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس علي جمال الدين المدير التنفيذي للمشروع بالمحافظة، وحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعة ومركز البحوث الزراعية المتخصصة.

وحضرها المهندس عماد عزت مدير عام التدريب والاتصالات الخارجية بمشروع التنمية الريفية، الذي وزع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين من المهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى "CD" محمل عليها الدورة بالكامل نظريا وعمليا حتى يتم الاستعانة بها في الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، كما وجه مدير عام التدريب بالمشروع الشكر والتقدير لجميع المحاضرين والدارسين.

وأشارت المهندسة حنان عويس مدير التدريب بمديرية الزراعة، إلى ضرورة مواصلة تلك الدورات الهادفة من أجل ثقل المهندس الزراعي بشكل كبير يتيح له النجاح في حياته العملية، بالإضافة إلى نقل المعلومة والخبرات للآخرين، ثم وجهت الشكر لجميع الدارسين والقائمين على مشروع التنمية الريفية الذين يتبنون تلك الدورات المميزة والهادفة، كما أشادت بالالتزام بمواعيد الحضور والانضباط خلال البرنامج التدريبي، لذلك فقد تحقق الهدف من التدريب.