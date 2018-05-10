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الوطن

ميركل: التصعيد الأخير في الشرق الأوسط مسألة "حرب أو سلام"

منذ 35 دقيقة
كتب: أ ف ب
ميركل: التصعيد الأخير في الشرق الأوسط مسألة "حرب أو سلام"

ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن الوضع في الشرق الأوسط بات مسألة "حرب أو سلام" بعد الضربات الإسرائيلية في سوريا إثر قصف نسبته إسرائيل إلى إيران على هضبة الجولان المحتلة.

وقالت ميركل، خلال حفل تسليم جائزة أوروبية الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا، إن التصعيد الذي شهدته الساعات الأخيرة يبين لنا أنها مسالة حرب أو سلام".

وأضافت أن الوضع "معقد للغاية"، داعية كل الأطراف إلى "ضبط النفس".

وفي بيان مشترك دعت ميركل وماكرون إلى "نزع فتيل التصعيد" في المنطقة.

تصاعدت حدة التوتر فجأة بين إيران وإسرائيل في سوريا، فجر اليوم الخميس، حيث أعلنت الدولة العبرية أنها قصفت عشرات الأهداف الإيرانية ردا على هجوم مباشر ضد القوات الإسرائيلية هو الأول من نوعه نسبته إسرائيل إلى القوات الإيرانية في سوريا.

 

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