القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته ربع كيلو حشيش

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن السويس، اليوم الخميس، من القبض على تاجر مواد مخدرة بمساكن الإيمان بحي الأربعين، وعير بحوزته على ربع كيلو حشيش عبارة عن 60 قطعة معدة للبيع للمتعاطين.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بشن حملات أمنية لضبط تجار المخدرات، وبإعداد كمين أمني لتاجر المخدرات "عبد الله. ع" داخل منطقة الإيمان السكنية، ضبط وبحوزته 60 قطعة من مخدر الحشيش.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق.